Sulama Kanallarında Biten Çocukluk! Cumali ve Ali'den Sonra Şimdi de 5 Yaşındaki Bünyamin...

Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki oğlu Cumali Timi, 12 Nisan’da sabah saatlerinde ortalıktan kaybolmuştu. Yapılan aramalarda sulama kanalı çevresinde minik Cumali’nin terliği bulunmuştu. Cumali’nin cansız bedeni ise 17 Nisan'da sulama kanalında bulunmuştu.

Daha Türkiye Cumali'ye üzülürken bir kahreden haber de Şanlıurfa'dan 19 Nisan'da gelmişti. Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut, mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulunmuştu.

Cumali ve Ali'den sonra bu kez de 5 yaşındaki Bünyamin'den üzen haber geldi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde evlerinin yakınında oyun oynayan 5 yaşındaki Bünyamin Saruhan, bir süre sonra kayboldu. Ailesinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

YİNE SULAMA KANALI...

Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bünyamin Saruhan'ın, 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA