Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Karaman-Mersin karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil beton su kanalı menfezine çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Olay, Karaman-Mersin yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mersin’den Karaman istikametine ilerleyen V.Ş. (45) yönetimindeki 70 AAR 805 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yola savruldu.

Kazada sürücü V.Ş. ile araçta bulunan S.Ş. (40) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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