Ehliyetsiz Sürücü Dehşeti! 2 Yaralı

Kaza, Eskil-Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. (42) idaresindeki 42 AT 650 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen ve henüz ehliyeti bulunmayan 16 yaşındaki İ.K.’nin kullandığı 68 AEC 771 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA