Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa İçin Taziye Mesajı

Vatikan'ın Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı geldi. Erdoğan, "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa İçin Taziye Mesajı

Vatikan'ın, Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından tüm dünyadan başsağlığı mesajları gelmeye devam ederken bir mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımının devamında, "Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum" dedi.

Papa'nın 26 Mayıs tarihinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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