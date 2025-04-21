Zonguldak'taki Madende Göçük! Bir İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'ta bulunan madende göçük meydana geldiği bildirildi. Göçük altında bir madencinin mahsur kaldığı öğrenildi.

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Zonguldak'taki Madende Göçük! Bir İşçi Mahsur Kaldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Üzülmez Müessesesi'nde, saat 12.00 sıralarında yerin eksi 130 metre altında göçük meydana geldiği bildirildi.

Ömer Demiröz, isimli madencinin ocakta mahsur kaldığı öğrenilirken, Demiröz'ün mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Demiröz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TTK Tahlisiye ekipleri işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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