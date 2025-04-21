9 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahsı Jandarma Yakaladı
Kastamonu'da 9 yıl hapis cezasıyla aranan N.B., jandarma ekiplerinin takibiyle yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde, yağma ve hırsızlık suçlarından hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B., jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan N.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kaynak: İHA
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