Sağlık Bakanlığı'na Bir 'Normal' Doğum Tepkisi Daha: 'Kadınların Hayatına Karışılmasından Bıktık'

Sağlık Bakanlığı’nın özel tıp merkezlerinde sezaryen doğuma ilişkin düzenlemesine kamuoyundan tepkiler sürerken, bir tepki de CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu’ndan geldi. Bankoğlu konuya ilişkin açıklamasında “AKP’nin en az 3 çocuk yap, çocuğu şöyle doğur, eşinin soyadını al, işe gitme evde kal, kadın böyle olmalı diye kadınların hayatına karışmasından bıktık. Önce gerçek sorunları çözün” ifadelerini kullandı.

İktidarın söz konusu düzenleme için doğum oranlarındaki düşüşü bahane ettiğine dikkat çeken CHP’li Bankoğlu, “Geçtiğimiz yıl 6284 sayılı saya ile Medeni Kanun ve daha sonrasında “soyadı dayatmasıyla” kadınların kazanılmış haklarına saldırdılar, yetmedi. Şimdi de kadınlara nasıl doğuracağını dayatmaya çalışıyor. Kadın bedenine yönelik ataerkil iktidarın 'doğrudan' müdahalesiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

'KADINLAR NORMAL DOĞUMA ZORLANACAK'

Sivassporlu futbolcuların taşıdığı ‘normal doğum’ pankartını hatırlatan Bankoğlu, “Futbol maçlarında 22 erkeğin eline “doğal olan normal doğum” pankartı tutuşturacak kadar şuurunu kaybetmiş bu iktidar sezaryen doğuma kısıtlamalar getirerek aklına nüfusu artırmaya çalışıyor. Resmî Gazete’deki karara göre tıp merkezlerinde zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek ve kadınlar devlet zoruyla normal doğuma zorlanacak” dedi.

Düzenlemede geçen ‘tıbbi zorunluluk’ ifadesinin neyi kastettiğinin belirsiz olduğunu belirten Bankoğlu, “Sanki kadınlar tamamen keyfi gerekçelerle doğum yapıyorlarmış gibi bir algıyla ama hepsinden öte tümüyle politik bir karar alınmıştır. Kadınların hayatlarıyla ilgili karar vermesini geçtik, kendi bedenlerine dair karar almasını da yasaklamak istiyorlar. Siz kimsiniz? Size ne kadınların nasıl doğuracağından?” ifadelerini kullandı.