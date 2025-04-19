Yakılan Afgan Madenci Davasında Gerekçeli Karar... Kasıtla Öldürüldüğüne İlişkin Yeterli Delil Yokmuş

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında hayatını kaybettikten sonra yakılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin davasında gerekçeli karar ortaya çıktı. Mahkeme Nourtani’nin ölümüne ilişkin görülen davada kararını vermiş ve maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu'na 5 yıl 8 ay, Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın 4 yıl 6 ay ceza almıştı.

Maden ocağı çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve Alaattin Çayırlı ise 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, Çayırlı'nın cezası indirilerek 1 yıl 8 aya düşürülmüştü.

‘KASITLI ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR İNANDIRICI DELİL YOK’

11 Nisan'da görülen karar duruşmasının ardından 13 Nisan'da mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. 77 sayfalık gerekçeli kararda; dosya içerisindeki deliller ve ifadeler tartışılırken, benzer eylemlere ilişkin Yargıtay kararları yer aldı. Gerekçeli kararda; Nourtani ile sanıklar arasında husumet bulunmadığı, böbreğin alındığı iddialarına ilişkin alınan raporlarda yanma neticesinde organların birbirine yapıştığının tespit edildiği, sanıkların Nourtani'yi öldürmelerini gerektirir sebep bulunmadığı, Nourtani'nin kasıtlı bir eylemle öldürüldüğüne dair kesin ve inandırıcı delilin olmadığı belirtildi.

Kararda, Nourtani’nin kesin ölüm anının bilimsel olarak tespitinin mümkün olmadığı iddiasına yer verilirken, yaşayıp yaşamadığı hususunda 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alınan ifadeler doğrultusunda iş kazası sonucu olay yerinde öldüğünün kabul edilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca Afgan madencinin battaniye ile aracın bagajına yüklendiği esnada ölü kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Yine gerekçeli kararda; sanıklara suça elverişli kişilikleri, samimi ve muteber pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmadığı, Alaattin Ç. hakkında olayı öğrendikten sonra avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, suçun aydınlatılmasına yardımcı olduğu için indirim uygulandığı belirtildi. Cesedi yaktığını itiraf eden Ahmet Aydın'ın 'Delil karartma' suçunda eylemin 'vahşi niteliği göz önüne alındığında' ifadeleriyle üst sınırdan ceza verildiği belirtildi.

‘MAHKEME KENDİ VERDİĞİ KARARLA ÇELİŞİYOR’

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, gerekçeli kararın 2 günde yazılmasının mümkün olmadığını söyleyerek Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da kararı istinafa taşımaya karar verdiğine dikkat çekti.

Şeker, açıklamasında Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın Nourtani’nin diri diri yakıldığına ilişkin raporu anımsatarak, "Mahkeme diyorsa 'Burada bir maden kazası var. Maden kazası olduktan sonra ölmüş, öldükten sonra yakmışlar' gibi bir gerekçeli karar da yok burada. Mahkeme, kendi verdiği karar içerisinde kendisi ile çelişiyor. 'Burada iş kazası olmuştur, iş kazası olduktan sonra, iş kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir.' Sonrasında? Sonrası Afgan madencinin yakıldığı kısım ne aşamada? Bununla ilgili gerekçeli kararın içerisinde hiçbir değerlendirme yok.

Bir kişiyi yakma şu an Zonguldak'taki ağır ceza mahkemesi tarafından cezasız bırakılmış durumda. Eğer bu şekilde sanıkların 5 yıl 8 ay hapis cezası onanırsa, 3 ay sonra bu kişiler tahliye olup, kamuoyu vicdanını derin şekilde yaralayacak, ellerini kollarını sallayarak Zonguldak halkının arasında dolaşmaya devam edecekler. Bu kararın istinaftan geri döneceğine hukuki olarak inancımız tam. Adil, şerefli yargılama yapacak hakimlere inancımız tam. Bu mahkeme, hakkaniyetli şekilde karar verene kadar Anayasa Mahkemesi'ne, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA