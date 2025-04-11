Cesedi Yakılan Afgan Madenci Davasında Karar Günü

Zonguldak’ta 10 Kasım 2023'te 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış cansız bedeni bulundu.

Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Afgan madencinin, vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin ise olayın üstünü örtmek için madenciyi yaktıkları belirtildi.

KAN DONDURAN İTİRAF

Nourtani'yi ateşe verdiğini itiraf eden Ahmet Aydın olay anını şu sözlerle anlattı:

"Nefes aldığını görmedim. A.Ç., 'Polise haber verelim' dedi ama Hakan kabul etmedi. Hakan, 'Benim infazım var. Ocak ve işçiler kaçak. Burada çalıştığı öğrenilecek başımız ağrır. Yapacak bir şey yok, biz bunu yok edelim' dedi. Ben de ‘Olur mu öyle şey’ dedim. Hakan ile petrole gidip 5 litre benzin aldık. Hakan, Enver ve ben, bilmediğim bir yere gittik. Bagajdaki ölüyü indirdik. Hakan benden benzini istedi, Afgan'ın üzerine döktü. Bana da 'Çakmağı çak' dedi, ben de talimatıyla ateşi yaktım."

İSTENEN CEZALAR

Ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "delil karartma" suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay sonrası cesede benzin döküp ateşe verdiğini itiraf eden Ahmet Aydın ile tutuksuz sanık E.D. hakkında ise "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" ve "delil karartma" suçlarından 8’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bir diğer sanık A.Ç. için ise sadece "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARAR VERİLECEK

Nourtani'nin yakılmasına ilişkin açılan davanın karar duruşması bugün görülecek. Duruşma saat 14.00'te Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi