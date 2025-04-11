Kocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide Bulandırdı

Kocaeli, Konya’da ortaya çıkan ‘tavuk döner’ skandalının ardından, endişe büyürken bir skandal da Ağrı’da ortaya çıktı. 3 araçta açıkta hijyen dışı şartlarda satışı yapılan 150 kilogram et, imha edildi.

Son Güncelleme:
Kocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide Bulandırdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan görüntü mide bulandırdı. İlçede 3 araç içinde hijyensiz bir şekilde, kırmızı etlerin açık şekilde satıldığı görüldü. Satılan 150 kilogram et imha edildi.

Kocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide Bulandırdı - Resim : 1

AÇIK ŞEKİLDE SATILIYOR

Mide bulandıran görüntülere ilişkin açıklama yapan Ağrı Valiliği, şunları söyledi: İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan denetimler kapsamında, hijyen kurallarına riayet edilmeksizin, 3 farklı araçta açık bir şekilde satışı yapılan toplam 150 kilogram et tespit edilmiştir. Gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bu ürünler imha edilerek, ilgili şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Denetimlerin devam ettiği belirtilerek ‘Sağlıklı gıda için 7/24 görevdeyiz’ denildi.

Kocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide Bulandırdı - Resim : 2

648 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastanelik olmuştu. Olay sonrası harekete geçen Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetlerin merkezindeki işletmeyi mühürleyerek kapatmıştı.

Kocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide Bulandırdı - Resim : 3

KONYA'DA 400 KİŞİ HASTANELİK OLMUŞTU

Kocaeli’den sonra skandalın bir sonraki adresi Konya olmuştu. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaklaşık 400 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu.

Öte yandan dün Türkiye'nin en büyük tavuk eti şirketleri arasında yer alan Şenpiliç'in ürettiği ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde L. monocytogenes bakterisi tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Ürünlerin marketlerden toplatılmasına karar verilmişti.

Dev Tavuk Zincirinde Ölümcül Bakteri! Her Eve Giriyordu, Marketlerden ToplatılıyorDev Tavuk Zincirinde Ölümcül Bakteri! Her Eve Giriyordu, Marketlerden ToplatılıyorGüncel

Tadından ya da Renginden Değil: Tavuk Etinin Bozulduğu Sadece Böyle AnlaşılıyorTadından ya da Renginden Değil: Tavuk Etinin Bozulduğu Sadece Böyle AnlaşılıyorYaşam

Dönerde Hijyen Alarmı! Konya, Kocaeli Derken Bir Skandal Da Şanlurfa’danDönerde Hijyen Alarmı! Konya, Kocaeli Derken Bir Skandal Da Şanlurfa’danGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ağrı Tavuk Konya Kocaeli
Son Güncelleme:
Araştırma: Toplumun Yüzde 73.2'si Boykot Gözaltılarını Doğru Bulmuyor Araştırma: Toplumun Yüzde 73.2'si Boykot Gözaltılarını Doğru Bulmuyor
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Sadece 2 Gün Kaldı! Etkisi 25 Gün Sürecek… Kimi İçin Mucize Kimi İçin Felaket Sadece 2 Gün Kaldı! Etkisi 25 Gün Sürecek… Kimi İçin Mucize Kimi İçin Felaket
Kadıköy'de Yangın Paniği Kadıköy'de Yangın Paniği
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
'Kafana Sıkarım' Tehdidine Görevden Uzaklaştırma: Görüntüler Emniyet'i Harekete Geçirdi 'Kafana Sıkarım' Tehdidine Görevden Uzaklaştırma: Görüntüler Emniyet'i Harekete Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Yeniden Şekillendi Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi
SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Ba
Dünyaca Ünlü Çikolata Sil Baştan Değişiyor! Artık Akıllardaki Gibi Kalmayacak Dünyaca Ünlü Çikolata Sil Baştan Değişiyor! Artık Akıllardaki Gibi Kalmayacak