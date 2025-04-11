Kocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide Bulandırdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan görüntü mide bulandırdı. İlçede 3 araç içinde hijyensiz bir şekilde, kırmızı etlerin açık şekilde satıldığı görüldü. Satılan 150 kilogram et imha edildi.

AÇIK ŞEKİLDE SATILIYOR

Mide bulandıran görüntülere ilişkin açıklama yapan Ağrı Valiliği, şunları söyledi: İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan denetimler kapsamında, hijyen kurallarına riayet edilmeksizin, 3 farklı araçta açık bir şekilde satışı yapılan toplam 150 kilogram et tespit edilmiştir. Gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bu ürünler imha edilerek, ilgili şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Denetimlerin devam ettiği belirtilerek ‘Sağlıklı gıda için 7/24 görevdeyiz’ denildi.

648 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastanelik olmuştu. Olay sonrası harekete geçen Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetlerin merkezindeki işletmeyi mühürleyerek kapatmıştı.

KONYA'DA 400 KİŞİ HASTANELİK OLMUŞTU

Kocaeli’den sonra skandalın bir sonraki adresi Konya olmuştu. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaklaşık 400 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu.

Öte yandan dün Türkiye'nin en büyük tavuk eti şirketleri arasında yer alan Şenpiliç'in ürettiği ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde L. monocytogenes bakterisi tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Ürünlerin marketlerden toplatılmasına karar verilmişti.

Kaynak: İHA