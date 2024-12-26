Yakılarak Öldürülen 'Afgan Madenci' Cinayetinde Flaş Gelişme: Mahkemeden Kritik Karar

Zonguldak'ta, kaçak maden ocağında çalışan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin yakılmasına ilişkin açılan davanda mağdur ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanıkların ''insanlığa karşı suçlardan da yargılanmasını'' talep etti. Şeker’in talebi mahkeme tarafından reddedildi.

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Yakılarak Öldürülen 'Afgan Madenci' Cinayetinde Flaş Gelişme: Mahkemeden Kritik Karar

Zonguldak’ta 9 Kasım 2023 tarihinde kaçak maden ocağında ölen ve hastaneye götürmek yerine ocak sahipleri tarafından bedeninin yakılarak böbreğinin çalındığı iddia edilen, Afgan göçmen Vezir Mohammad Nourtani cinayeti davasının 4’üncü duruşması Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Aralık’ta görüldü.

Yakılarak Öldürülen 'Afgan Madenci' Cinayetinde Flaş Gelişme: Mahkemeden Kritik Karar - Resim : 1

Duruşmada Nourtani’nin eşi Qamer Gul Meliki konuştu. Meliki, “Benim davamla yeterince ilgilenilmediğini düşünüyorum, sizden tek isteğim kocamla birlikte çalışan iki iş arkadaşının dinlenmelerini talep ederim, Ahmed Ahmedi ve Anmed Ahmedi isimli tanıkların dinlenmelerini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Yakılarak Öldürülen 'Afgan Madenci' Cinayetinde Flaş Gelişme: Mahkemeden Kritik Karar - Resim : 2

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Savunmaların ardından ara kararına açıklayan Mahkeme, tutuksuz sanık Alaattin Çayırlı’nın her duruşmaya katıldığı ve delil karartma şüphesini gösterir kuvvetli ve somut delil olmadığı gerekçesiyle tutuklanma talebini reddetti. Mağdur eş Meliki’nin de kaçak maden ocağında çalışan işçiler Ahmed Ahmedi ve Anmed Ahmedi’nin dinlenmesi talebi ''dosyanın esasına katkı sağlamayacağı'' gerekçesiyle reddedildi. Yeniden Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması talebi, sanıklar hakkında ''insanlığa karşı suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunulması'' talepleri de reddedilirken tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 19 Şubat'ta görülecek.

Yakılarak Öldürülen 'Afgan Madenci' Cinayetinde Flaş Gelişme: Mahkemeden Kritik Karar - Resim : 3

AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU

Duruşmaya verilen ara esnasında sanık yakınları tarafından saldırıya uğradığını belirten avukat Şeker ise Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak: ANKA

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