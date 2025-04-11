23 İlde IŞİD Operasyonu... 105 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında 23 kente IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 105 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin IŞİD'e üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiğini ifade etti.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

İçişleri Bakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA