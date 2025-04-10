Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Şahıslar Yakalandı

İstanbul'da canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, duruşmaya günler kala ölümle tehdit edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

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Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Şahıslar Yakalandı

24 Ocak Cuma günü Kadıköy’deki Salı pazarında meydana gelen olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, yanında bulunan U.B. tarafından ise defalarca tekmelenmişti.

Minguzzi, 14 gün süren yaşam savaşının ardından hastanede hayatını kaybetmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

'TONLA İNTİKAM'

Duruşmaya günler kala katil zanlıların yakınları, acılı aileye tehditler yağdırmıştı. Minguzzi ailesi ölüm tehditleri sonrasında savcılığa başvurmuş ve başvuru dilekçesinde kan donduran şu tehditler yer almıştı:

“Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”, “Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…”

MEZARINA SALDIRI

Öte yandan Minguzzi'nin mezarına ilk duruşma öncesi dün gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Minguzzi’nin mezarına yapılan saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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