Berkay Gezgin'den Tahliye Sonrası İlk Açıklama! 'Ekrem Başkan'ı da Çıkaracağız, Her Şey Çok Güzel Olacak'

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Polisin sert müdahalesi ve gözaltı sürecindeki kötü muamele iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Toplumdan yükselen yoğun tepkilerin ardından bugün önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan 102 kişi için tahliye kararı çıktı. Serbest bırakılanlar arasında, “Her şey çok güzel olacak” sloganını ilk dile getiren ve bu sözleriyle simge haline gelen 22 yaşındaki Berkay Gezgin’in de yer aldığı açıklandı. Ayrıca ev hapsinde bulunan 25 kişi için verilen kararlar da kaldırıldı.

Berkay Gezgin, tahliyesinin ardından Marmara Cezaevi önünde "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla karşılandı. Berkay Gezgin, basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

'EKREM BAŞKAN'I DA ÇIKARACAĞIZ'

"Biz içerideyken, mücadeleyi sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için şu anda biz buradayız. Çok sağ olun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA