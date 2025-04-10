Duruşma Öncesi Skandal: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldırı

Kadıköy'de uğradığı acımasızca saldırı sonrası hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına, ilk duruşma öncesi saldırı düzenlendi. Avukat Rezan Epözdemir sosyal medyadan gelişmeyi duyururken, “Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız" ifadelerini kullandı. Acılı Minguzzi ailesi duruşmanın öncesinde aldığı ölüm tehditlerine ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Duruşma Öncesi Skandal: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldırı

Kadıköy’de İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava bugün başlarken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarının tahrip edildiği bildirildi.

Minguzzi’nin mezarına yapılan saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Duruşma Öncesi Skandal: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldırı - Resim : 1

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’deki mezarının dün gece saatlerinde tahrip edildiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin Minguzzi’nin mezarında inceleme yaptığı bildirildi.

Duruşma Öncesi Skandal: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldırı - Resim : 2

Avukat Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük” ifadelerini kullandı.Duruşma Öncesi Skandal: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldırı - Resim : 3

AİLEYE KORKUNÇ TEHDİTLER

Minguzzi ailesi, Türkiye’nin gözünün kulağının çevrildiği davanın duruşmasının öncesinde, aldıkları tehditleri duyurmuştu. Acılı aile ölüm tehditleri sonrasında savcılığa başvurmuş ve başvuru dilekçesinde kan donduran şu tehditler yer almıştı:

“Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”, “Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…”

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü Kadıköy’deki Salı pazarında meydana gelen olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, yanında bulunan U.B. tarafından ise defalarca tekmelenmişti.

Minguzzi, 14 gün süren yaşam savaşının ardından hastanede hayatını kaybetmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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