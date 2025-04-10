Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 27 İlde Siber Suç Operasyonu! 237 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerince 27 ilde düzenlenen geniş çaplı siber suç operasyonlarında toplam 237 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar kapsamında 118 kişi tutuklanırken, 34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise halen sürüyor.

Operasyonlar; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa illerini kapsadı. Operasyonlar sırasında çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale de el konuldu.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,

-Yasa dışı bahis,

-Çevrimiçi çocuk müstehcenliği,

-Nitelikli hırsızlık

suçlarına karıştıkları tespit edilerek haklarında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi