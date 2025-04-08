1'i Hamile Kadın 2 Kişi Öldürülmüştü! Maskeli Şüpheliler Yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde dört katlı bir binanın giriş katında meydana gelen silahlı saldırı sonucu biri hamile kadın olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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1'i Hamile Kadın 2 Kişi Öldürülmüştü! Maskeli Şüpheliler Yakalandı

Olay, Kuştepe Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katındaki dairede yaşandı. S.Y., G.K. ve D.K. isimli şahıslar, arkadaşlarının evine maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini bildirerek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, dairenin salonunda biri kadın olmak üzere iki kişiyi ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan hamile Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, Küçükcoşkun’un tek kurşunla, Gezer’in ise dokuz kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili ihbarda bulunan S.Y., G.K., D.K. ile apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİLER SINIRDA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir araca düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi. Operasyonda saldırıya karıştığı belirlenen A.S., B.Z., A.Y., S.M. ve aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilirken, M.S. ise “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Dehşet! 1'i Hamile Kadın, 2 Kişi Öldürüldüİstanbul'da Dehşet! 1'i Hamile Kadın, 2 Kişi ÖldürüldüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Ali Yerlikaya Şişli İstanbul
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