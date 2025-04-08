Eski Müdürüne Dehşeti Yaşattı, Defalarca Bıçakladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde işten çıkarılan kişi dehşet saçtı. M.G., restoran müdürü Ü.N.’yi defalarca bıçaklayarak hastanelik etti.

Son Güncelleme:
Eski Müdürüne Dehşeti Yaşattı, Defalarca Bıçakladı

Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı’nda saat 10.00 sıralarında Tavuk Dünyası isimli restoranda çalıştığı işyerinden çıkarılan M.G. ile restoran müdürü Ü. N. Arasında tartışma çıktı. M. G. yanında getirdiği bıçakla Ü. N'nin bacağından defalarca bıçakladı.

Eski Müdürüne Dehşeti Yaşattı, Defalarca Bıçakladı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Ü. N.'ye ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinden ayrılan M. G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bayramda Tam 14 İnek Çalındı, Yavrular Annesiz Kaldı Bayramda Tam 14 İnek Çalındı, Yavrular Annesiz Kaldı
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
5 Gün Önce Nişanlanmıştı: Yaşamını Yitiren Jandarmaya Veda 5 Gün Önce Nişanlanmıştı: Yaşamını Yitiren Jandarmaya Veda
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor