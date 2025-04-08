Eski Müdürüne Dehşeti Yaşattı, Defalarca Bıçakladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde işten çıkarılan kişi dehşet saçtı. M.G., restoran müdürü Ü.N.’yi defalarca bıçaklayarak hastanelik etti.
Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı’nda saat 10.00 sıralarında Tavuk Dünyası isimli restoranda çalıştığı işyerinden çıkarılan M.G. ile restoran müdürü Ü. N. Arasında tartışma çıktı. M. G. yanında getirdiği bıçakla Ü. N'nin bacağından defalarca bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Ü. N.'ye ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinden ayrılan M. G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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