Maden Ocağında Göçük! Çok Sayıda İşçi Yaralandı
Ankara'da Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. En az 13 işçi yaralandı.
Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri çağrıldı.
Maden ocağında 00-08 gece vardiyasında çalışan 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
2 işçinin durumunun ağır olduğu tedavilerine Ankara'da devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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