Maden Ocağında Göçük! Çok Sayıda İşçi Yaralandı

Ankara'da Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. En az 13 işçi yaralandı.

Son Güncelleme:
Maden Ocağında Göçük! Çok Sayıda İşçi Yaralandı

Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri çağrıldı.

Maden ocağında 00-08 gece vardiyasında çalışan 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

2 işçinin durumunun ağır olduğu tedavilerine Ankara'da devam edileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da Göçük Altından Kurtarılan 3 İşçi Hayatını KaybettiŞanlıurfa'da Göçük Altından Kurtarılan 3 İşçi Hayatını KaybettiGüncel

Kayseri'de Hızlı Tren İnşaatında Göçük! 1 Ölü, 1 YaralıKayseri'de Hızlı Tren İnşaatında Göçük! 1 Ölü, 1 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Maden Patlama Enkaz İşçi
Son Güncelleme:
29 İl İçin 'Sarı', 2 İl İçin 'Turuncu' Alarm! Sağanak ve Fırtına Fena Vuracak 29 İl İçin 'Sarı', 2 İl İçin 'Turuncu' Alarm! Sağanak ve Fırtına Fena Vuracak
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na Önemli Atamalar Cumhurbaşkanı'ndan Politika Kurullarına Önemli Atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı
Özgür Özel'den Mahir Polat'a Ziyaret: 'Ortak Vicdan Harekete Geçti' Özgür Özel'den Mahir Polat'a Ziyaret
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kafa Karıştıran Anlaşma! 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale