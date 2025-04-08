Trafikte Yeni Dönem! Kanun Değişiyor

Trafikte yeni düzenleme yolda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

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Trafikte Yeni Dönem! Kanun Değişiyor

Trafik kanunu değişiyor, yeni düzenleme yolda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda 32 maddelik kanun değişikliği için taslak hazırladıklarını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, trafikte kural ihlallerini azaltmak ve caydırıcılığı arttırmak için kanunda değişiklik yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Bakan Yerlikaya, "’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." diye konuştu.

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BAYRAMDA ACI BİLANÇO

Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ali Yerlikaya Trafik İçişleri Bakanlığı
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