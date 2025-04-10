'Mattia Ahmet Minguzzi' Davasında İlk Duruşma Başladı

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü B.B. isimli şahsın defalarca bıçaklı saldırısına uğrayan ve yerdeyken U.B. tarafından tekmelenen ve günler sonra yaşam savaşını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülüyor.

Duruşma öncesinde, aile avukatlarının dışındaki avukatların duruşma salonuna alınmaması nedeniyle bir tartışma yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede iki sanık için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşmasına ilişkin gelişmeleri, gazeteciler Emrullah Erdinç ve İhsan Yalçın adliyeden aktarıyor.

10.40 İLK DURUŞMA BAŞLADI

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada iddianamenin okunmaya devam edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi