Marinada Korkutan Yangın: Küle Döndü!

Fethiye'de bir marinada yangın çıktı. Alevler bir motoryat ve üç tekneyi küle çevirdi.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada yükselen alevler endişe yarattı.

Marinada Korkutan Yangın: Küle Döndü! - Resim : 1

Vatandaşların dumanları fark etmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ancak alevler bir motoryat ve üç tekneyi tamamen yuttu.

Diğer tekne ve yatlar zamanla yarışılarak güvenli alana çekildi. Yetkililer olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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