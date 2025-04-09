Hastanede Korkutan Yangın! Alevler Bir Anda Yükseldi

Siverek Devlet Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Otoparkta bulunan iki otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki araç kullanılamaz hale geldi.

Hastanede Korkutan Yangın! Alevler Bir Anda Yükseldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan başka bir araca da sıçradı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle her iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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