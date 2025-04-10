Bilirkişi Raporunda Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı! Kartalkaya'da 'Ayrıcalıklı' Olmayanlar Ölmüş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın ülkeyi yasa boğdu. 36’sı çocuk 78 vatandaşın hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın dosyasına giren 18 Mart tarihli 189 sayfalık rapor ise trajediyle alakalı çok çarpıcı detaylara yer verdi. Raporda, yangın çıktıktan sonra insanlara haber verme konusunda herkese eşit davranılmadığının anlaşıldığı, video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde, önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiği ifade edildi.

'AYRICALIKLI'LARA SİYAH ARAÇ

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, belirli kişilere imtiyazlı davranıldığının video kayıtlarında da yer aldığının yazıldığı raporda “(...) Hatta yangının haberdar olunması sonrasında görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin çalıştırılması yerine, yüksek katlardan yapılacak tahliye sırasında izdiham olması durumunda tahliye şansları düşük olan ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma eyleminin gerçekleştirildiğinin görüldüğü, aşağıdan otele doğru gelen plakası tespit edilemeyen siyah binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiği...” denildi.

BU KADAR SÜREDE HERKES ÇIKABİLİRDİ

Oteldeki personelin de yangını fark ettikten sonra kurallara uygun davranmadığı belirtilen raporda bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini hesaplayarak, “İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra ‘altın’ 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür” tespitini yaptı. Raporda olay sırasında doğru davranan tek bir personel bile bulunamadığı aktarıldı.

SORUMLULAR KİM?

Bilirkişi raporuna göre olayda sorumluluğu bulunan taraflar; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve otel sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri şeklinde sıralandı.

Kaynak: Hürriyet