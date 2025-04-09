Kayseri'de İş Yerinde 'Akü' Yangını

Kayseri Melikgazi'de motosiklet satan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri yangında küle döndü. Yangının akü şarj edilirken çıktığı öğrenildi.

Kayseri'de İş Yerinde 'Akü' Yangını

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde bir akü ile başka bir akü şarj edildiği sırada çıkan kıvılcımdan dolayı bidon içinde bulunan yanıcı madde alev aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın kısa sürede iş yerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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