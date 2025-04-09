Aydın’da Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Yangın Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonucu maddi hasar oluşan ev kullanılamaz hale gelirken; bir kişi ise dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA