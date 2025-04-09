Kars'ta Nisan Yağmuru! Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Kars ve Ağrı çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin dikkat çekerken, bölge genelinde rüzgarın güney batılı yönlerden hafif ve orta, yer yer kuvvetli (50-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA