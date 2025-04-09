Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

Samsun’un Atakum ilçesinde, ev ve iş yerlerinde uyuşturucuyla yaklanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, G.İ. (30) ve S.B.'nin (34) Atakum ilçesindeki evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğunu öğrendi.

Yapılan operasyondaki aramalarda 1009 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. ve G.İ. gözaltına alındı. G.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.B. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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