Kırklareli'nde Aranan 59 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 şahıs jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Kırklareli'nde Aranan 59 Şahıs Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 59 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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