Darıca 4. Kitap Fuarı Başlıyor

Darıca Belediyesi tarafından organize edilen ve bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline gelen Darıca 4. Kitap Fuarı, 14-23 Nisan tarihleri arasında kapılarını kitapseverlerle buluşturuyor.

Darıca 4. Kitap Fuarı Başlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencileri fuara davet etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Bıyık, çocuklara özel olarak hazırlanan kitap kumbara hediyelerini dağıttı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede okuma kültürünü aşılamak istediklerini ifade ederek, "Çocuklarımız kitapla ne kadar erken tanışırsa, geleceğimiz o kadar sağlam temellere oturur" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

Ziyaret ettiği sınıflarda çocukların ilgisiyle karşılanan Başkan Bıyık, kitap fuarına tüm öğrenci, öğretmen ve velileri davet etti. Bıyık, "Bu yıl 4'üncüsü düzenleyeceğimiz Kitap Fuarımızda yüzlerce yazar ve yayıneviyle Darıca’ya kültür rüzgarı estireceğiz. Özellikle çocuklar ve gençler için özel etkinlikler, yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleriyle dopdolu bir program hazırladık. Tüm halkımızı bu büyük kültür şölenine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Darıca Kitap Fuarı, Darıca Kapalı Alanı'nda kurulacak ve 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.
Fuar süresince çeşitli kültürel etkinlikler, çocuk tiyatroları, atölye çalışmaları ve özel konuklarla unutulmaz anlar yaşanacak.

Kaynak: İHA

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