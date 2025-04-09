Kahramanmaraş'taki Hastane Yangını Korkuttu

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde kısa süreli yangın vatandaşları korkuttu.

Kahramanmaraş'taki Hastane Yangını Korkuttu

Edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin içerisindeki elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı.

Dumanları gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada hastanedeki vatandaşlar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Hastane personeli ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Güvenliğin sağlanmasının ardından hastalar yeniden hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kahramanmaraş Hastane Yangın
Erzurum'da Jandarma Aranan 140 Şüpheliyi Yakaladı Erzurum'da Jandarma Aranan 140 Şüpheliyi Yakaladı
Kırklareli'nde Aranan 59 Şahıs Yakalandı Kırklareli'nde Aranan 59 Şahıs Yakalandı
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Darıca 4. Kitap Fuarı Başlıyor Darıca 4. Kitap Fuarı Başlıyor
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi