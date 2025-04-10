Eğlence Mekanında Uyku Pahalıya Patladı! Banka Hesabına Bakınca Gözlerine İnanamadı

Zonguldak'ta bir eğlence mekanına giden şahıs hayatının soygununu yaşadı. Alkolün etkisiyle mekanda uyuyakalan şahıs, gözünü evinde açtı. Banka hesabına baktığında ise dünyası başına yıkıldı. Kredi kartından tam 370 bin TL çekildiğini fark eden şahıs, soluğu emniyette aldı. Olayla ilgili mekanda garson olarak çalışan şüpheli tutuklandı.

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Eğlence Mekanında Uyku Pahalıya Patladı! Banka Hesabına Bakınca Gözlerine İnanamadı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanında vakit geçiren M.Ö., alkolün etkisiyle mekanda uyuyakaldı. Garson E.Y. tarafından uyandırılıp taksiyle evine gönderilen M.Ö., uyanınca hayatının şokunu yaşadı

TAM 370 BİN LİRA ÇEKİLDİ

M.Ö., banka hesap hareketlerini kontrol ettiğinde kartından 370 bin TL tutarında işlem yapıldığını gördü. Durumu fark eden M.Ö., tekrar eğlence mekanına giderek sorumlularla görüşmek istedi. Mekan yetkilileriyle yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

GARSON TUTUKLANDI

Emniyet ekipleri, eğlence mekanında çalışan garson E.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Y., Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesi kapsamında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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