Mahir Polat Hakkında Yeni Gelişme: Hastanede Tedavisine Başlandı

19 Mart'ta İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen Polat'ın hipertansiyon hastası olduğu öğrenilmişti. Polat'ın sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle cezaevinde kalmasının mümkün olmadığını belirten avukatları sık sık çağrı yapmıştı. Gelinen son süreçte ise Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiriyle dün tahliye edildi. Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Dinlenmem lazım, çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş, biliyorum. Bu toprakların insanını kalpten çok seviyorum, sağ olun" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Mahir Polat'ın tedavisine daha önce anjiyo işleminin de gerçekleştirildiği Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde bugün başlandı.

Kaynak: BBC Türkçe