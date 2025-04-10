Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Polis intiharlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Olaya ilişkin 2 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.

Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Polis intiharlarının sonu gelmiyor. Son acı haber Ankara'dan geldi. Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etti.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E. A.'nın intihar etmesine ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük, olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, ''Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz'' denildi.

Kaynak: DHA

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