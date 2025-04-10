Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar Etti
Polis intiharlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Olaya ilişkin 2 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Polis intiharlarının sonu gelmiyor. Son acı haber Ankara'dan geldi. Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etti.
2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E. A.'nın intihar etmesine ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük, olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.
Açıklamada, ''Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz'' denildi.
Kaynak: DHA