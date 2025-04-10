İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Suç Örgütlerine Net Mesaj: 'Çelik Yumruğumuzla Karşılaşacaklar'

4 ay önce göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilk röportajını tv100'e verdi. Yıldız, tv100'den Devrim Tosunoğlu'nun sorularını yanıtladı.

'Yeni nesil mafya' ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Yıldız, sosyal medya platformlarının genellikle yurtdışı menşeili olduğuna dikkat çekerek, "özellikle sosyal medya ve özellikle internet sağlayıcıları üzerinden haberleşme yapan kitle ve sempati uyandırmaya çalışan mafya türlerine yönelik bizimde teknolojik imkanlarını kullanıp mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum sıklıkla organize suç örgütleri ile mesajımız şu devletimizin kadife eldiveninin içerisinde çelik yumruğu ile karşı karşıya kalıyorlar olacaklar" dedi.

Ruhsatsız silahı 'suça potansiyel' olarak değerlendiren Yıldız, her sabah operasyon yaptıklarını ifade etti. Yıldız, sokakta uyuşturucu satanlara ilişkin ise "Gençliğimizi geleceğimizi çaldırmayacağız" diye konuştu. 78 bin spor müsabakasından 22 bin ve üzerinin İstanbul'da yapıldığına dikkat çeken Yıldız, "İstanbul'da spor güvenliğini sporu fair-playa uygun bir şekilde yaşanması için spor güvenliğini üst düzeyde alıyoruz" dedi.

Suç önleyici çalışmalara devam ettiklerini de belirten Yıldız, "Fedekar kardeşlerimizin 180. yılını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: tv100