Erzurum'da Baharda Kar Yağdı

Erzurum'da kar yağışının etkili olmasıyla yüksek kesimler beyaza büründü. Palandöken'deki tatilciler kayın keyfini doyasıya çıkardı.

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Erzurum'da Baharda Kar Yağdı

Bahar aylarının gelmesine rağmen Erzurum’da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken kar yağışı kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de sevinçle karşılandı.

Gün boyu zaman zaman yağan yağmur, akşam saatlerine doğru yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkisini giderek artıran ve bazen tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede dağları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kentte yazlık ayakkabı giyip sokağa çıkanlar ise güçlükle yürüdü. Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'deki tatilciler kar keyfi yaşadı.

Kaynak: DHA

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