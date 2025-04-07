Evlat Acısı Yaşayan Minguzzi Ailesine Duruşmaya Günler Kala Ölüm Tehdidi! 'Size Cehennemi Yaşatacağız'

İstanbul'da İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy'de gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından açılan soruşturmada iki şüpheli hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İlk duruşma ise 10 Nisan Perşembe günü görülecek.

Duruşmaya günler kalan kan donduran bir olay yaşandı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; katil zanlılarının arkadaşları, acılı aileye ölüm tehdidi içeren mesajlar atmaya başladı.

'CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ SİZE'

Aileye sosyal medya üzerinden ulaşan şahıslar, "Son 6 gün cehennemi yaşatacağız size", "Berkay tek değil yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam" şeklinde mesajlar gönderdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, aileye gönderilen mesajlar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şüpheliler hakkında "Tehdit", "Hakaret" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarında iddianame düzenlenmesi talep edildi. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah