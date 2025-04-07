Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha kaydedildi.

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Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında saat 18.05'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.45'te 3.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 4.4 kilometre olarak aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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