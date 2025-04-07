Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında saat 18.05'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 7, 2025
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/yo4FvSuY5a
07.04.2025, 18:05:40 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi, 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.45'te 3.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 4.4 kilometre olarak aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 7, 2025
EGE DENIZI https://t.co/OcJwp5XB3r
07.04.2025, 22:45:29 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 4.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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