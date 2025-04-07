Boykota Karşı Alışveriş Yapmıştı... Hulusi Akar'dan 'Pastırma' İtirafı: 'Fiyatını Görünce...'

2 Nisan günü için tüm Türkiye geneline boykot çağrıları yapılırken, bakanlar alışverişe çıkmıştı. Eski Savunma Bakanı ve AKP Kayseri milletvekili Hulusi Akar da alışveriş yapan isimlerdendi. Akar'ın kasadaki alışveriş tutarını duyduğunda yaşadığı duraksama ise gündem olmuştu. Gazeteci Deniz Zeyrek, Akar'ın markette tadına baktığı pastırma için "Fiyatını görünce az aldım” dediğini aktardı.

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Boykota Karşı Alışveriş Yapmıştı... Hulusi Akar'dan 'Pastırma' İtirafı: 'Fiyatını Görünce...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda birçok marka boykot listesine alınmıştı. 2 Nisan 2025 Salı günü için ise tüm ülke genelinde boykot çağrıları yapılmıştı.

Boykot çağrılarının ardından Bakanlar ve AKP milletvekilleri peş peşe market alışverişine çıkmış, vatandaşlara alışveriş yapmaları için çağrı gelmişti. Eski Savunma Bakanı ve AKP Kayseri milletvekili Hulusi Akar da boykota karşı Sarıyer'de bazı işletmeleri ziyaret etmişti.

'FİYATINI GÖRÜNCE...'

Akar market alışverişinin 2 bin 381 TL tutması karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. O anlar sosyal medyada gündem olurken, gazeteci Deniz Zeyrek, Akar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Akar'a "Tattığınız pastırmadan aldınız mı?” diye sorduğunu belirten Zeyrek, "Evet, aldım. Fiyatını görünce az aldım” yanıtını aldığını aktardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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