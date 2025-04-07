Adalet Bakanı'nı Kızdıran 'İmamoğlu' Sorusu! 'Arkadaşlar Bu Saçma Sapan Bir İddia!

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel, kurultayın ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için ABD'den onay alındığını öne süren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Amerika’da kendi içlerinde İmamoğlu‘nun tutuklanacağından Trump’ın haberi vardı. Erdoğan çık ve Amerika’nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle" ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı" açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, şunları söyledi:

'SAÇMA SAPAN BİR İDDİA'

"Bu saçma sapan bir iddia. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alarak yargı işlem yapacak öyle mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii kimlerin nerelerden icazet aldığını, kimin bu ülkeyi, ülkenin yargısını, kimlere, yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Herhalde kendisini ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek 'Yalnız bırakıldık.' diyen kendisi. Yargı ne içeriden ne dışarıdan, hiç kimseden talimat almaz, hiçbir merciden, makamdan talimat almaz. Yabancılardan hiç almaz. Böyle bir durum söz konusu olmaz.

'DEMEK Kİ BİLİNÇALTINDA...'

Demek ki bilinçaltında böyle bir şey var. Çünkü kendisi sürekli ülkemizi yurt dışına şikayet ederek ve yalnız bırakıldığını söyleyerek birtakım serzenişlerde bulunuyor. Dolayısıyla yargının yurt dışından, Amerika Birleşik Devletleri'nden talimat aldığı gibi saçma sapan iddialarla meşgul olmayalım. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır ve dosyaya göre, delillere göre karar verir ve bu kararları da ülkemiz içerisinde hukuki denetime sonuna kadar açıktır."

Kaynak: AA