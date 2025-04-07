Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 'Bayram' Rekoru

Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın onuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin birleşmesiyle oluşan yoğun dönemin hem başında hem de sonunda rekor sayılar görüldü.

Bu dönemin ilk rekoruna tatilin başladığı 29 Mart’ta ulaşıldı. İç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi ile en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Aynı gün iç hatlarda 344, dış hatlarda ise 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.

Kısa süre için geçerli kalabilen bu çifte rekor, tatilin son gününde yenilendi. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde yaşanan yoğun sisin olumsuz etkilerine rağmen 6 Nisan 2025 Pazar günü toplam 757 uçuş ile iç hatlarda 59 bin 433, dış hatlarda 82 bin 498 yolcu olmak üzere toplam 141 bin 931 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların günlük en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

'REKOR BAYRAMI' YAŞANDI

Tam anlamıyla "rekor bayramı" yaşayan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 26 Ocak 2025 tarihinde 78 bin 265 yolcu olarak gerçekleşen dış hat toplam yolcu sayısı rekorunu da tazelemiş oldu. Bu tatil döneminde ayrıca dış hat gelen yolcu sayısı 41 bin 959 kişi, dış hat giden uçuş sayısı 236 ve dış hat toplam uçuş sayısı 458’e ulaşarak bu kategorilerdeki rekorlar da tazelendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 28 Mart - 6 Nisan tarihleri arasındaki tatil döneminde iç hatlarda 3 bin 78, dış hatlarda 4 bin 88 olmak üzere toplamda 7 bin 166 uçuş gerçekleştirildi. İç hatlarda 582 bin 945 yolcu, dış hatlarda 701 bin 656 yolcu ile toplamda 1 milyon 284 bin 601 yolcuya hizmet verildi.

Kaynak: İHA