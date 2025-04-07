TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Miziyoyev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Mirziyoyev'in konuşma yaptığı "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenen Genel Kurul oturumuna da katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
TBMM Numan Kurtulmuş
Narin Güran Davasında Yeni Rapor, Mahkemeye Sunuldu Narin Güran Davasında Yeni Rapor, Mahkemeye Sunuldu
Adıyaman'da Toz Taşınımı, Araçların Üzeri Çamurla Kaplandı Adıyaman'da Toz Taşınımı, Araçların Üzeri Çamurla Kaplandı
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme