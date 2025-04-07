TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Mirziyoyev'in konuşma yaptığı "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenen Genel Kurul oturumuna da katıldı.

Kaynak: AA