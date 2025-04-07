Narin Güran Davasında Yeni Rapor, Mahkemeye Sunuldu

21 Ağustos 2024’te Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ailesinin avukatları, sanıklar Yüksel (anne), Enes (ağabey), Salim Güran (amca) ve Nevzat Bahtiyar’ın olay gününe ait telefon imajlarının adli bilişim mühendisi tarafından detaylı biçimde incelendiği rapora dair bir basın toplantısı düzenledi.

'İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Hazırlanan raporda, adli bilişim mühendisinin bulgularıyla birlikte dava dosyasındaki daraltılmış baz verileri ve Ulusal Kriminal Büro’nun raporuna dair değerlendirmeler de yer aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi.

Akbilek, deliller ışığında olayın net bir biçimde ortaya çıkarılmasını beklediklerini vurgulayarak, “Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır” ifadesini kullandı.

Yüksel ve Enes Güran’ın avukatlarının mahkemeye cinayet saatindeki telefon kayıtlarıyla ilgili sunduğu rapor

'KONUM TESPİTİ MÜMKÜN DEĞİL'

Avukatlardan Yılmaz Demiroğlu da hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirtti.

"Elde ettiğimiz sonuçlar ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar'ın verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız” diyen Demiroğlu, “İlk derece mahkemesinin kararında kısmen esas aldığı daraltılmış baz raporuyla ilgili Türkiye'nin en yetkin bilirkişilerinden uzman raporu aldık. Raporda, noktasal tespitin mümkün olamayacağı anlık canlı takipte dahi 500 metreyle 2 kilometre arasında yanılma olabileceği, bu şekilde yapılan konum tespitinin mümkün olamadığı sonucuna varılmıştır. Olayın aydınlatılması için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Demiroğlu, müvekkillerinin tutukluluğunun değerlendirilerek, tahliyeleri için başvuru yapacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA