Antalya Otogarında Yavru Sincap Alarmı... Kargo Bölümünde Yakalandılar

Doğal yaşam ortamlarından koparılan 2 yavru sincap Antalya otogarında kargolanmak üzereyken yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilen sincaplar koruma altına alındı.

Antalya Otogarında Yavru Sincap Alarmı... Kargo Bölümünde Yakalandılar

Antalya otogarında 2 yavru sincap kargolanmak üzeriyken güvenlik birimleri tarafından yakalandı. Sincapların uygun olmayan koşullarda taşındığı tespit edildi. Doğa ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilen sincaplar koruma altına alındı.

Antalya DKMP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Antalya Otogarı güvenlik birimlerinin dikkati üzerine, doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırılan 2 adet yavru sincap uygun olmayan şartlarda kargolanmak üzereyken yakalanmıştır. Antalya DKMP Şefliği ekiplerince ilgilileri hakkında 4915 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlemleri yapmak ve doğal yaşam ortamlarına kavuşturmak üzere sincaplara el konulmuştur.”

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Kaynak: İHA

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