ABD Seçimlerinde Dengeleri Değiştiren Sincap! Peanut'ın Ölümü Trump'a Koz Oldu

Yarın düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışacak. Amerikalıların heyecanla beklediği seçimin öngörülebilir olmayacağı düşünülüyor. Anketlerde birbirine çok yakın oy oranlarına sahip olduğu görülen adayların, yaptıkları en ufak hareket oy oranlarını etkiliyor. Ancak seçimlere birkaç gün kala yaşanan bir olay tüm dengeleri değiştirdi.

Demokratların yönettiği New York'ta sosyal medya fenomeni Mark Longo'nun Peanut adlı sincabı ve diğer evcil hayvanı Fred, New York Eyaleti Çevre Koruma Bakanlığı (DEC) tarafından evinden alındı. Rapora göre DEC, Peanut hakkında çok sayıda isimsiz şikayet aldı ve Peanut ile Fred'i götürmek için Longo'nun evine 6 memurla geldi. 1 Kasım Cuma günü de DEC ve Chemung ilçesi sağlık departmanı Peanut ve Fred'e ötanazi uyguladıklarını açıkladı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ MÜDAHİL OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre; Peanut'ın ötanazisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı Trump destekçileri de konuya müdahil oldu. Bununla beraber de yasa dışı göçmen ve özel alan ihlali tartışmalarının fitili ateşlendi. Bir Trump destekçisi, "Eğer Sincap Peanut fentanil satan ve kadınlara tecavüz eden yasa dışı bir göçmen olsaydı, New York Demokratları ona 5 bin dolar ve bir cep telefonu verirdi" dedi. Ardından Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Sahibi olduğu X platformunda, "Devletin aşırı müdahalesi yetim bir sincabı kaçırdı ve onu idam etti" paylaşımını yaptı.

'EVCİL HAYVAN SAHİBİ OLMAMIZI BİLE İSTEMİYORLAR'

New York'tan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Nick Langworthy de Peanut'ın ölümünden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Demokrat Parti'den New York Valisi Kathy Hochul'a eleştirilerde bulunan Langworthy, Hochul'un 'yanlış öncelikleri' olduğunu söyledi. Sosyal medyada, "New York eyaletinde, masum evcil hayvanlar öldürülürken yasa dışı göçmenler için sığınaklarımız var" paylaşımını yaptı.

Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance de Peanut'ın öldürülmesini eleştirdi. North Carolina'nın Sanford kentinde düzenlenen mitingde konuşan Vance "Ülkemize gelen yüz binlerce yasa dışı göçmen suçluyu umursamayan hükümet, evcil hayvan sahibi olmamızı da istemiyor. Bu çok çılgınca bir şey" dedi.

