Herkes Çöp Sanıyor, O Köşeyi Dönüyor! Dikenli Sarmaşıkları Kurutup Servete Çeviriyor

ARTIK KİMSE BU İŞİ YAPMIYOR

Turgut Özcan’a göre, artık geleneksel balık sepeti örücülüğünü sürdüren kişi sayısı yok denecek kadar az. Özcan, "Bu işi halen eski usulle yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ancak il dışından bile sipariş alıyorum. Balıkçılar hala bu sepetleri kullanıyor. Bu bir gelenek, ama aynı zamanda geçim kaynağım" dedi.