ABD'de Yetkililer El Koymuştu! Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası

ABD'de 7 yıl önce yetkililerin el koyduğu 'Peanut' isimli sincap için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada ana talep sincabın eve geri dönmesi.

ABD'de Yetkililer El Koymuştu! Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası

ABD’nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan ‘Peanut’ isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi. Komşularının vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet ettiği Longo’nun evine Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) gelen yetkililer sincaba el koydu. Fenomen sincap ‘Peanut’ için imza kampanyası başlatıldı.

ABD'de Yetkililer El Koymuştu! Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası - Resim : 1

Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo’ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu. DEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan kuduz taşıyabilecek hayvanların güvenli olmayan şekilde barındırılması ve yaban hayatının evcil hayvan olarak yasadışı şekilde beslenmesi hakkında çok sayıda rapor aldıktan sonra soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.

ABD'de Yetkililer El Koymuştu! Fenomen Sincap İçin İmza Kampanyası - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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