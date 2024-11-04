Hindistan'da Katliam Gibi Kaza! 36 Ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir otobüsün vadiye devrilmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

T24'ün aktardığı habere göre, yetkililer, sürücünün kontrolünü kaybettiğini ve otobüsün 50 metre derinliğindeki hendeğe düştüğünü ifade ederken, araç içinde 44 kişinin bulunduğunu söyledi. Eyalet hükümeti kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralılar yakındaki hastanelere kaldırılırken, kurtarma operasyonlarının sürdüğü belirtildi.

ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT ÖDENECEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ölenlerin ailelerine 200 bin rupi (2378 dolar), yaralananlara ise 50 bin rupi tazminat ödeneceği duyuruldu.

Kaynak: T24