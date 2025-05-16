Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Yüksek faiz oranları ve hane halkı gelirlerindeki düşüş, bireysel borçlulukta riskli tabloyu derinleştiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartlarında takipteki borç stoku son bir yılda yüzde 226 oranında artarak 84,3 milyar TL’ye ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Takipteki borcun toplam kredi kartı borcuna oranı ise 9 Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 4,07’ye yükseldi. Bu oran, Aralık 2020’den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.
Geçen yılın aynı döneminde kredi kartı batık oranı yüzde 1,83 düzeyindeydi. Son veriler, kartlı harcamaların geri ödeme performansında ciddi bir bozulma yaşandığını ortaya koydu.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE DE BENZER TABLO
Benzer şekilde, dar gelirli gruplar tarafından yoğun şekilde kullanılan ihtiyaç kredilerinde de sorunlar büyüyor. İhtiyaç kredilerinde takipteki alacak stoku, bir yılda yüzde 131 artışla 81,2 milyar TL’ye ulaştı.
Batık oranı ise geçen hafta itibarıyla yüzde 4,98 seviyesine çıkarak Kasım 2019’dan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 3,14 seviyesindeydi.
GENEL TAKİP ORANI 2,5 YILIN ZİRVESİNDE
Bankacılık sektöründeki toplam takipteki alacak stoku da dikkat çekici bir artış sergiledi. 2025 yılının başından bu yana 100 milyar TL’lik artışla toplam takip stoku 393,6 milyar TL’ye yükseldi. Bu yükselişle birlikte takipteki alacakların toplam kredilere oranı yüzde 2,14’e çıkarak Aralık 2022 sonrası 2,5 yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu.
RİSK BÜYÜYOR, ETKİLERİ YAYILIYOR
Her ne kadar bankacılık sisteminde henüz sistemik bir risk oluşturmasa da, bireysel borçlardaki bu hızlı bozulma özellikle düşük gelirli hane halkı için ciddi bir ekonomik kırılganlık sinyali veriyor.
Gerek kredi kartlarında gerekse ihtiyaç kredilerinde yaşanan bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde bankacılık bilançoları üzerinde baskı yaratabileceği yönünde değerlendirmelere neden oluyor.