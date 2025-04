Bağ Evindeki Patlamayla İlgili Davada Sanıklardan Suçlamalara Ret

Geçen yıl 18 Mayıs'ta Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihbar üzerine jandarma ekiplerinin gittiği Karayaka beldesi Hürmüzlü köyündeki bir bağ evinde yaşanan patlamanın ardından evin sahibi Ahmet Karaçoban'nın oğlu Sefa Can Karaçoban hastanede yaşamını yitirirken, Ahmet Karaçoban ile birlikte uzman çavuş M.A. (25), jandarma astsubay M.E. (32), uzman çavuş B.M. (30), uzman çavuş A.S. (28) ve uzman çavuş S.E. (28) ağır yaralandı.

Bir kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralandığı olayın üçüncü duruşmasına Tokat Adliyesi 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık T.Ö. tutuklu bulunduğu Erzincan'dan Tokat'a getirildi. Sanık İ.G. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Savunma yapan T.Ö. ilk ifadesini tekrarlayarak mahkeme başkanına, "Bu olayda suçum yoktur. Takdir Allah'ın karar ise sizindir. Tahliyemi istiyorum" derken İ.G., "Tarafıma atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Bu kişilere karşı fiili bir durumda bulunmadım. Tehdit etmedim. Onlara husumet beslemedim. Tarafıma atılan iftiraları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

BAĞ EVİNDE KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme, patlamanın yaşandığı bağ evinde 16 Mayıs tarihinde keşif yapılmasına karar verdi. Olaylarla ilgili bilgisi olduğu düşünülen tanık A.B. ve İ.G.'nin imam nikahlı eşi B.Y.'nin dinlenmesi ve olaydan 9 ay sonra hayatını kaybeden evin sahibi Ahmet Karaçoban'ın otopsi raporunun dosyaya işlenmesi için sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilerek duruşma 9 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: İHA